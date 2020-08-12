تسجيل
10:52 GMT12 أغسطس/ أب 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    Earthquake

    "بوميرانج" نوع جديد من الزلازل المدمرة حير العلماء

    © AFP 2020 / Richter magnitude scale
    علوم
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/i/logo-itemprop.png
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/science/202008121046255980-%D8%A8%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AC-%D9%86%D9%88%D8%B9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D8%AD%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1/

    وجد العلماء دليلا على وقوع زلزال غير مسبوق أطلقوا عليه اسم "بوميرانج" هز قاع المحيط الأطلسي في عام 2016.

    وأكد العلماء وجود زلزال "بوميرانج" الغامض والقوي للغاية لأول مرة في التاريخ، مما يفتح الباب أمام إمكانية حدوث أنواع أكثر تدميراً من الأحداث الزلزالية، بحسب ما ذكره موقع "Nationalgeographic".

    قام الباحثون بقيادة ستيفن هيكس، عالم الزلازل في إمبريال كوليدج، لندن، بدراسة البيانات من 39 مقياسًا للزلازل تم وضعها بالقرب من سلسلة جبال وسط المحيط الأطلسي لمراقبة النشاط الزلزالي، ووجدوا أخيرا دليلا على زلزال بوميرانج الذي غالبًا ما كان نظريًا ولكنه لم يشهده مطلقًا، ويعرف أيضًا باسم "عكسي" انتشار التمزق.

    شعار شركة غوغل الأمريكية
    © REUTERS / Charles Platiau
    "غوغل" تختبر تقنية جديدة يمكنها اكتشاف الزلازل وموجات تسونامي بصورة مبكرة

    ضرب زلزال بقوة 7.1 درجة على طول صدع في قاع البحر على بعد 650 ميلا قبالة ساحل ليبيريا في أغسطس 2016، وقال العلماء أنه كان قوي ولكنه غير ملحوظ إلى حد ما، حتى أظهرت البيانات الزلزالية حدوث شدته الكبيرة.

    وقال هيكس: "على الرغم من أن هيكل الصدع يبدو بسيطًا، إلا أن الطريقة التي نما بها الزلزال لم تكن كذلك، وكان هذا مخالفًا تمامًا للطريقة التي توقعنا أن ينظر بها الزلزال قبل أن نبدأ في تحليل البيانات".

    وبدأ زلزال أعماق البحار تحت القاع الأرض، فاندفع شرقا نحو سلسلة جبال وسط المحيط الأطلسي قبل أن يتراجع عن نفسه ويصعد عبر الجزء العلوي من الصدع بسرعات فائقة تصل إلى 11000 ميل في الساعة تقريبًا، بسرعة كافية للوصول من نيويورك إلى لندن في أقل من 20 دقيقة.

    قال عالم الجيوفيزياء يوشيهيرو كانيكو من جامعة "GNS Science" في نيوزيلندا: "على حد علمي، هذه هي المرة الأولى التي يتم الإبلاغ فيها عن ذلك".

    ولا يزال اللغز قائمًا حول مدى تكرار مثل هذه الزلازل المرتدة. حتى أن البعض في المجتمع العلمي بدأوا في التكهن بأن زلزال توهوكو الذي بلغت قوته 9.0 درجات الذي ضرب اليابان في عام 2011 مع عواقب مدمرة ربما يكون قد أظهر أيضًا بعضًا من تأثير التمزق المرتد.

    انظر أيضا:

    الخبراء يتحدثون عن تاريخ أعتى الزلازل التي ضربت سوريا وآلية رصدها
    اليابان تطلق "الرصاصة"... قطار "قاهر للزلازل"... فيديو
    "غوغل" تختبر تقنية جديدة يمكنها اكتشاف الزلازل وموجات تسونامي بصورة مبكرة
    الكلمات الدلالية:
    زلزال
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    الممثلة الإيطالية جينا لولوبريجيدا خلال مراسم افتتاح مهرجان موسكو السينمائي الدولي الثاني، 1961
    من مديحة كامل إلى براد بيت...مهرجان موسكو السينمائي الدولي
    فيسبوك يحذف أخبار مضللة لترامب
    فيسبوك يحذف "أخبارا مضللة" لترامب
    لقاح ذو ناقلين لفيروس كورونا
    بتكنولوجيا فريدة... لقاح كورونا الروسي ذو ناقلين ضد الفيروس
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك