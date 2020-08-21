أبسط طريقة لتحسين عمل الدماغ دون الحاجة للأدوية

تعتمد العديد من وظائف الدماغ كالذاكرة والانتباه ورد الفعل على وصول الدم إلى الدماغ بشكل صحيح، ولكن عددا من العوامل يلعب دورا في إعاقة تزويد الدماغ بالكمية المطلوبة من الدم.

تحدث رئيس المركز الطبي للعلاج بـ"وخز الإبر"، الأخصائي إيغور أورولف، لـ"سبوتنيك"، عن كيفية تحسين الدورة الدموية في الدماغ بسرعة دون الحاجة الى أدوية.

وقال أورولف: "يؤثر عدد من العوامل على عمل الدورة الدموية الدماغية، كالجهد العضلي المفرط والتعب، والتي يكون لها مضاعفات تسببها كالصداع وضعف الذاكرة وردة الفعل البطيئة وعدم القدرة على التركيز وحتى الارتباك. وتحسين عمل الدورة الدموية يمكن من خلال تدليك الأذنين وبخاصة القسم السفلي من الأذن أو ما يعرف بـ"فص الأذن"، حيث تتصل الأذن بشكل مباشر بالدماغ".

وأضاف: "منتصف "فص الأذن" مسؤول عن الرؤية وفي حال التدليك أو الضغط عليها بقوة، يمكن أن يؤدي ذلك لتحسين النظر. كما وإن تدليك فروة الرأس بالكامل يحسن عمل الدورة الدموية الدماغية. كما ويمكن تحسين عمل الدورة الدموية من خلال تدليك اليدين والقدمين، وهو ما نقوم به عند تعرض شخص ما لسكتة دماغية او عندما يفقد الوعي، حيث نقوم باستخدام علاج الوخز بالإبر في هذه المناطق حتى تظهر قطرة دم".

كما تحدث الإخصائي عن فوائد تدليك اليدين والأصابع، قائلا "يحسن تدليك هذه المناطق الدورة الدموية ويخفف التوتر والتوتر العصبي، كما ويعيد ضغط الدم إلى طبيعته ويساعد على الوقاية من أمراض الأوعية الدموية في الدماغ. والأمر نفسه ينطبق على القدمين فالنقاط الموجودة على باطن أصابع اليدين والقدمين لها تأثير قوي بشكل خاص على الجهاز العصبي المركزي، وإن تدليكها بقوة والضغط عليها ووضعها في ماء ساخن يؤدي إلى تحسين عمل الدورة الدموية الدماغية".

واختتم بأن "هذه الإجراءات يجب أن تتم بشكل مريح وبدرجة كافية، وألّا تصل إلى درجة الألم، وفي حال الشعور بأوجاع أثناء عملية التدليك والمساج يجب التقليل من الشدة المستخدمة".