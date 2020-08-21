طبيب يتحدث عن خطر الإصابة بالإنفلونزا على المرأة الحامل

قد تكون نتيجة المرض إجهاضًا أو ولادة مبكرة، فضلاً عن تأخر في النمو البدني للطفل.

أعلنت الطبيبة إيلينا بورتسيفا، ورئيسة مختبر مسببات الإنفلونزا وعلم الأوبئة الروسي، أن النساء الحوامل معرضات بشكل خاص لخطر الإصابة بفيروس الأنفلونزا، ونتيجة لذلك، قد يصاب الطفل بأمراض مختلفة.

وقالت بورتسيفا لقناة "زفيزدا": "الإنفلونزا عدوى لا تزال تؤثر على أعضاء الجهاز التنفسي، لذلك قد يشعر الطفل في الرحم بنقص الأكسجين".

وفقًا للاختصاصية، من الصعب جدًا على المرأة الحامل تحمل العدوى وهناك حالة يصبح فيها الإجهاض أو الولادة المبكرة نتيجة للمرض.

وأضافت بورتسيفا: "يمكن أن تظهر عواقب الإنفلونزا على كل من الأم والطفل - تأخير في النمو البدني والعقلي".

ومع ذلك، أشارت المتخصصة إلى أنه وفقًا للإحصاءات، هناك عدد غير قليل من هذه الأمراض.