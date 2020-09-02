طبيبة تتحدث عن دور الثوم والزنجبيل في تقوية جهاز المناعة

قالت مارينا أبليتيفا، أخصائية المناعة، إن الاستهلاك المفرط للزنجبيل والثوم خلال فترات البرد والمطر لن يساعد في تقوية المناعة.

وفقًا للأخصائية، من أجل الحصول على مناعة قوية، من الضروري الالتزام بشكل مستمر بنمط حياة صحي واتخاذ التدابير الوقائية.

لذلك، الجرعات العالية من منتجات "تقوية المناعة"، بما في ذلك الزنجبيل والثوم والليمون، لن تساعد في بناء دفاع قوي للجسم. للقيام بذلك، يجب مراعاة التغذية السليمة، وكذلك ممارسة النشاط البدني.

نصحت الطبيبة بالخروج كثيرا والمشي وممارسة الرياضة والتخلي عن الوجبات السريعة من أجل تقوية المناعة.

من أجل تقوية جهاز المناعة من الالتهابات، بالإضافة إلى ذلك، يجب استبعاد الاتصال بالمرضى والتطعيم ضد الإنفلونزا، كما كتب موقع MedikForum.ru في 1 سبتمبر.