العلماء يطلقون لأول مرة طائرات مسيرة إلى قاع "ثقب أسود" عملاق...فيديو

تتشكل ثقوب بحجم مبنى مكون من 20 طابقًا في التربة الصقيعية.

اقترب العلماء الروس من حل ظاهرة طبيعية فريدة - المجاري الكارستية في شبه جزيرة يامال. تم إطلاق طائرات مسيرة لأول مرة إلى قاع "ثقب أسود" عملاق لإجراء فحص مفصل لهذه الظاهرة.

تتشكل "ثقوب سوداء" بحجم مبنى من 20 طابقًا في التربة الصقيعية في أماكن مختلفة. في الوقت الحالي، من المعروف وجود 17 منها.

بفضل البحث، وجد الخبراء أن سبب ظهورها هو تجاويف في التربة، تدريجيًا تمتلئ بالغاز، وفي وقت ما يحدث انفجار تحت ضغط لا يقل عن اثني عشر جوًا.