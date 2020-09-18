العلماء لم يعثروا على الفوسفين في الغلاف الجوي لكوكب المريخ مثل الزهرة

لم يكتشف مقياس الطيف الروسي المثبت على المركبة الفضائية الأوروبية TGO التي تحلق حول المريخ الفوسفين في الغلاف الجوي للمريخ، وفقًا لموقع معهد أبحاث الفضاء على الإنترنت.

في وقت سابق، تم الإبلاغ عن وجود الفوسفين في الغلاف الجوي لكوكب الزهرة وقد يكون من أصل بيولوجي.

وقال موظف قسم فيزياء الكواكب في معهد أبحاث الفضاء، ألكسندر تروخيموفسكي: "الدقة الطيفية للجهاز عالية جدًا، ويمكن أن تسجل تركيزات صغيرة جدًا من الفوسفين. ولكن، كما تظهر بياناتنا، لا يوجد فوسفين في الغلاف الجوي للمريخ، أو القليل جدًا، لا يزيد عن جزأين في المليار. لسوء الحظ، هذا المرقم الحيوي على الكوكب الأحمر، على ما يبدو، غير موجود".

مقياس الطيف "مير" - هو واحد من ثلاثة مقاييس طيفية روسية، والذي يعمل منذ عام 2018 على متن جهاز TGO في مهمة ExoMars-2016. وتتمثل مهمته في البحث عن مكونات صغيرة في الغلاف الجوي للمريخ، وبشكل أساسي الميثان، والذي لا يزال يعتبر المرشح الرئيسي للعلامات الحيوية.

وأشار موقع المعهد إلى أن الميثان، الذي يمكن أن يشير إلى إمكانية وجود الحياة على هذا الكوكب موجود بقلة في الغلاف الجوي للمريخ - لا يزيد عن 5 جزيئات لكل تريليون.