اكتشاف سر شراب صيني عمره أكثر من 2000 عام... صورة

حل علماء الآثار اللغز حول شراب حفظ في وعاء صيني عمره أكثر من ألفي عام.

وعثر علماء الآثار في مدينة سانمينشيا بوسط الصين، على وعاء برونزي مصنوع على شكل بجعة بداخله سائل بني غامض يعود لسنة 206 قبل الميلاد، وفقا لما نقلته صحيفة "بيبل سي إن".

وخلص العلماء بعد شهور من التحليل، إلى أن السائل كان في الواقع مشروبا مقطرا مشابهًا لخمور طبية مسجلة في كتاب طبي قديم اكتشف في مقابر ماوانغدوي وربما تعود لعهد أسرة هان.

وقال مدير معهد الآثار الثقافية وعلم الآثار في سانمنشيا، "ومن النادر يمكن رؤية وعاء برونزي مثل هذا، وقد وجدت التحاليل أن الوعاء كان يستخدم لتخزين الكحول".

وحسب الصحيفة، سيستمر إجراء الاختبارات على السائل للحصول على مزيد من المعلومات حول المواد الخام المستخدمة في إنتاجه.