بريطانيا... تحديد أول خط سفر جوي لدرون الشحن في العالم‎

حددت المملكة المتحدة أول ممر جوي في العالم لدرون الشحن، في خطوة تؤكد على تطور طموحات الخدمة البريدية المحمولة جوا.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، يبلغ طول الخط الجوي 5 أميال، وهو أول طريق تجاري من نوعه في العالم، ويقع في جنوب بلدة بيركشاير.

وسيتمكن مسيرو الدرونات التحكم فيها بدون رؤيتها، وهو أمر من شأنه أن يخالف اللوائح القائمة.

وسيقوم نظام جديد لمراقبة الحركة الجوية للأجهزة غير المأهولة بمراقبة الممر الجوي وإيصال التعليمات الآلية للطائرات المُسيرة، لإبعادها عن الآخرين أو تغيير مسارها إذا كانت في خطر التصادم.

ويعمل الممر الذي يبلغ عرضه ثُلث ميل في نفس المجال الجوي العادي، الذي تستخدمه الطائرات التجارية وطائرات الهليكوبتر والطائرات الخفيفة.

ولا تزال هذه الخطوة بحاجة إلى موافقة هيئة الطيران المدني، ولكن المملكة المتحدة تأمل أن يكون الخط عاملا في العام المقبل.

وسيعمل الدرون على توصيل الطرود الصغيرة والإمدادات الطبية وعينات الدم والأنسجة في المنطقة الخاضعة للرقابة.

ويراقب النظام الجديد، الذي أنشأته شركة "ألتيتود أنغل"، وهي شركة تكنولوجيا طيران مقرها في ريدينغ، كل حركة للطائرات بدون طيار ويمنحها حرية الطيران.

قال الرئيس التنفيذي للشركة ريتشارد باركر، للصحيفة: "لا يمكن التقليل من حجم هذه الخطوة".

وأضاف "ما وراء الخط البصري للرؤية، فإن الطيران الآلي في مجال جوي غير مقيد هو عائق كبير للغاية يجب التغلب عليه من أجل تحقيق رؤية استخدام الطائرات بدون طيار التجارية."

وبموجب القواعد الحالية، يجب نقل الطائرات بدون طيار بعيدًا عن المناطق المبنية، ضمن النطاق البصري للطيار، وعادة ما يصل إلى 1600 قدم، ولا يمكن أن ترتفع أعلى من 400 قدم لتجنب الطائرات الأخرى.