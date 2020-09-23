أعراض غير عادية تنذر بالإصابة بالسرطان

أثبتت دراسة حديثة وجود العديد من الأعراض غير العادية تنذر باكرا بتطور الأنسجة والخلايا السرطانية.

قد تشير آلام الظهر إلى تطور سرطان البنكرياس ، وفقًا لتقارير موقع "Express"، نقلاً عن مركز أبحاث السرطان في المملكة المتحدة.

ويلاحظ الأطباء أنه من السهل الخلط بين سرطان البنكرياس وأمراض (انقراص الفقرات) بسبب خصوصيات موقع هذه المنطقة من الجسم. في هذه الحالة، يمكن أن يبدأ الألم في البطن ثم ينتشر إلى الظهر.

أوضح الأطباء بأن الانزعاج يزداد عندما تتخذ وضعية الوقوف، ويقل إذا جلست. قد تتفاقم الحالة بعد تناول الطعام. كل هذا بسبب خصائص تلف الأعصاب.

ووفقًا للخبراء، فإن آلام الظهر المستمرة يجب أن تسبب اليقظة إذا لم يكن لدى الشخص إصابات مناسبة ومجهود بدني خطير.