أمازون تكشف عن كاميرا طائرة لمراقبة المنازل...فيديو

وأفادت وسائل إعلام أن الطائرة دون طيار صغيرة وخفيفة، مع كاميرا عالية الدقة، والتي ستكون متاحة العام المقبل بسعر 250 دولارا، يمكنها الطيران تلقائيا في مسارات محددة مسبقا، قرب المنزل، وتبث الفيديو إلى هاتف صاحب المنزل، كي يرى ما يحدث على طول الطريق.

وأشارت الشركة إلى أنه يمكن للمستخدمين إعداد مسارات للطائرة الدرون عبر تطبيق على الهاتف الذكي. وإذا اكتشفت حركة في جزء من منزلك، فيمكنها الطيران بمفردها إلى هذا المكان وتسجيل فيديو لما يحدث.

وقالت رئيسة شركة رينغ، ليلى روحي، عند تقديمها للجهاز إن "كاميرا الطائرة دون طيار تبدو وكأنها مثبتة على صندوق قصير يمتد أسفل مراوحها، لكنها لا تصور إلا عندما تحلق، لأن الكاميرا تكون محجوبة عندما تكون الطائرة ثابتة".

وفيما يخص الأشخاص الحريصين على الخصوصية، أكدت الشركة أن الطائرة دون طيار تصدر أصواتا صاخبة أثناء الطيران، مما يجعلها مكشوفة أثناء الاستخدام. كما أنه لا يمكن التحكم بها يدويا.