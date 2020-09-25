"يجمع المعادن النادرة"... الصين تدخل عالم "تعدين الفضاء" بإطلاق أول روبوت... صور

تخطط شركة صينية متخصصة بشؤون الفضاء لإطلاق أول روبوت إلى مدار كوكب الأرض خلال الشهرين القادمين للقيام بعمليات تعدين الكواكب، بهدف أخذ زمام المبادرة في عمليات الصناعات الفضائية.

سترسل شركة "Origin Space" الصينية الخاصة، المتخصصة بالفضاء التي تتخذ من العاصمة بكين مقرا لها الروبت "نيو 1".

يعتبر الروبوت "نيو 1" عبارة عن قمر صناعي صغير بوزن 30 كغ فقط، يحمله صاورخ صيني من سلسلة "Long-March" إلى الفضاء في شهر نوفمبر / تشرين الثاني المقبل.

وأطلقت الشركة على المركبة الفضائية اسم "روبوت التعدين الفضائي"، منوهة إلى أن المهمة القادمة ستتضمن أخبارا لقدرة الروبوت على تحديد أماكن الموارد القيمة من المعادن واستخراجها، والقيام بعمليات تنقيب فعلي على الكواكب، بحسب بيان الشركة الذي نقلته صحيفة "IEEE Specturm".

وقال يو تيان هونغ، أحد مؤسسي شركة "Origin Space" الصينية، للمجلة العلمية الأمريكية إن الهدف من إطلاق الروبوت هو "التحقق من وظائف متعددة وإثباتها مثل المناورة المدارية للمركبة الفضائية، ومحاكاة التقاط الأجرام السماوية الصغيرة، والتعرف الذكي على المركبات الفضائية والتحكم بها".

Beijing based Origin Space plans to launch NEO-1 a small #satellite to demonstrate technologies that could be used in space mining. #China #space #spacemining https://t.co/TdrsOYwSkP — SatSpy (@SatSpy) September 21, 2020

وتؤكد الشركة أن مركبتها الفضائية ستكون أول روبوت للتعدين الفضائي تنتجه شركة تجارية في العالم، وستكون هذه المهمة هي علامة فارقة في صناعة موارد الفضاء والتعدين الفضائي.