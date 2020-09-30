العواصف المغناطيسية تستمر على الأرض حتى 3 أكتوبر

أعلنت الخدمة الفيدرالية للأرصاد الجوية المائية والرصد البيئي الروسية أن العواصف المغناطيسية ستستمر على الأرض حتى 3 أكتوبر/ تشرين الأول.

وقالت الخدمة: "في الوقت الحاضر، يستمر اضطراب المجال المغناطيسي الأرضي وسيستمر في جميع خطوط العرض حتى 3 أكتوبر على الأقل".

وأكدت أنه، في 30 سبتمبر/أيلول، سيكون المجال المغناطيسي الأرضي للكوكب مضطربًا قليلاً، في 1 و 2 أكتوبر - غير مستقر، في 3 أكتوبر - هادئ مع فترات منفصلة من عدم الاستقرار، عند خطوط العرض العليا خلال الفترة بأكملها من حالة عدم الاستقرار إلى الاضطراب الشديد.