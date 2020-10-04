طريقة سهلة للوقاية من السرطان

أعلن جراح الأورام الروسي ميخائيل مياسنيكان في مقابلة مع القناة الخامسة إن الإجهاد يثير ظهور أورام سرطانية وسرد طرقًا بسيطة للتخلص منه.

وأكد الأخصائي أن الإجهاد المزمن يؤدي إلى كبت جهاز المناعة.

وقال: "من المهم جدًا أن نفهم أن الأورام الخبيثة يمكن أن تظهر بسبب ضعف المناعة. لا ينبغي بأي حال من الأحوال استخدام مضادات الإجهاد مثل التدخين والكحول والإفراط في تناول الطعام ".

ينصح الطبيب بتناول الطعام بشكل صحيح وممارسة الرياضة بانتظام والتكيف مع الحالة المزاجية الإيجابية لتقليل خطر الإصابة بمرض مميت.

وأوضح: "بفضل هذا، يمكن للجميع تجنب التوتر، والذي يمكن أن يكون له تأثير ضار على الحياة".

كما نصح الطبيب باكتساب هوايات مثيرة للاهتمام.