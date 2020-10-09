تجعله أكثر قدرة على العدوى… علماء يكتشفون "تغيرات هيكلية" في نتوءات فيروس كورونا 

يعمل علماء في تشيلي على دراسة طفرة محتملة لفيروس كورونا المستجد في جنوب باتاجونيا، وهي منطقة نائية قرب أقصى جنوب قارة أمريكا الجنوبية شهدت موجة عدوى ثانية بشكل غير عادي في الأسابيع القليلة الماضية.

وقال الدكتور مارسيلو نافاريتي من جامعة ماجالان لرويترز في مقابلة إن الباحثين اكتشفوا "تغيرات هيكلية" في نتوءات الفيروس التي تميز شكله التاجي. وقال إن الأبحاث جارية لفهم الطفرة المحتملة وتأثيراتها على البشر بشكل أفضل.

"الشيء الوحيد الذي نعرفه"

وأضاف "الشيء الوحيد الذي نعرفه حتى الآن هو أن هذا يتزامن في الزمان والمكان مع موجة ثانية شديدة الحدة في المنطقة".

ومنطقة ماجالان في تشيلي هي إلى حد كبير منطقة برية نائية مليئة بالأنهار الجليدية تتخللها بلدات صغيرة ومنطقة بونتا أريناس التي شهدت ارتفاع إصابات كوفيد-19 في سبتمبر/ أيلول وأكتوبر/ تشرين الأول بعد الموجة الأولى هذا العام.

وتقترب المستشفيات من الإشغال الكامل في المنطقة المتضررة بشدة. وقال مسؤولو وزارة الصحة في تشيلي إنهم بدأوا في نقل المرضى من المنطقة إلى العاصمة سانتياغو.

وأشارت دراسات أخرى خارج تشيلي أيضا إلى أن فيروس كورونا يمكن أن يتطور بينما يتكيف مع مضيفيه من البشر.

أكثر قدرة على العدوى

وخلصت دراسة أولية حللت بنية الفيروس بعد موجتين من العدوى في مدينة هيوستون الأمريكية أن سلالة شديدة العدوى هيمنت على العينات الحديثة. وأقر نافاريتي:

بحدوث طفرات مماثلة في أماكن أخرى، لكنه قال إن العزلة النسبية والمناخ القاسي في منطقة ماجالان المعروفة بالبرد والرياح ربما تكون قد فاقمت تأثيراتها.

ويقول العلماء إن الطفرات قد تجعل الفيروس أكثر قدرة على العدوى، لكنها لا تجعله بالضرورة أكثر فتكا، كما أنها لا تمنع بالضرورة فاعلية أي لقاح محتمل.