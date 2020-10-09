الصين... ابتكار أول هاتف ذكي في العالم بكاميرا قابلة للإزالة

تعمل شركة "Vivo" الصينية على أول هاتف ذكي في العالم مزود بكاميرا أمامية قابلة للإزالة. حاز الجهاز على جائزة Red Dot Design Concept Award.

في الهاتف الذكي المسمى IFEA، يحل المطورون مشكلة الشاشة دون أن يجعلوا فيها فتحات بطريقتهم الخاصة. يفترض التصميم وجود جزء قابل للسحب في الحافة العلوية من الهاتف، يمكن إزالته واستخدامه بشكل منفصل عن الهاتف الذكي. وهي ميزة فريدة حقًا، بحسب موقع ريد دوت.

الوحدة مجهزة ببطارية خاصة بها ويمكن استخدامها، على سبيل المثال، ككاميرا على حامل منفصل. بالطبع ، عند الاتصال لاسلكيًا بهاتف ذكي.

لم يتم الإعلان عن خطط Vivo بخصوص IFEA. ومع ذلك، يمكن استخدام الحلول المطورة في الهواتف الذكية المستقبلية للشركة.