بالفيديو والصور... من محطة الفضاء الدولية رصد انطلاقة الصاروخ الروسي "سويوز إم إس17"

"فافور" (علامة نداء الطاقم - IF)، تهانينا على الإطلاق الناجح! رحلة الصاروخ من الفضاء تبدو أكثر برودة من الأرض! نحن نستعد لمقابلة "سويوز إم إس17" في غضون ساعتين ونصف، بهذه العبارات كتب فاغنر على حسابه على إنستغرام، وأرفق صورتين بالرسالة، والتي تظهر انطلاق الصاروخ فوق سطح الأرض.

تم إطلاق مركبة الإطلاق "سويوز-2.1A" مع المركبة الفضائية المأهولة "سويوز إم إس17" في الساعة 8:45 بتوقيت موسكو من الموقع 31 من قاعدة بايكونور الفضائية. ستتم رحلة المركبة الفضائية المأهولة لأول مرة في مخطط قصير للغاية من دورتين وستستغرق ثلاث ساعات: من المقرر أن تلتحم المركبة الفضائية بوحدة "Rassvet" في الساعة 11:52 بتوقيت موسكو.

سيكون هذا الرقم القياسي لسرعة الرحلة إلى المحطة، عادة، تستغرق رحلة المركبة الفضائية سويوز إلى محطة الفضاء الدولية حوالي ست ساعات.

في وقت سابق، تم اختبار مخطط الرحلة ذات المنعطفين إلى المحطة على سفن الشحن بروغرس. ينتمي الرقم القياسي السابق للسرعة إلى المركبة الفضائية "Progress MS-15" ، التي وصلت إلى المحطة باستخدام نفس نمط الطيران بدورتين في 3 ساعات و 18 دقيقة.

يوجد على متن المركبة الفضائية، رواد فضاء روسكوزموس سيرغي ريجيكوف وهو (بطل روسيا، طيار من الدرجة الثانية) وسيرجي كود سفيرشكوف.

Герой России, летчик 2-го класса, общий налет более 700 часов, 350 прыжков с парашютом, продолжительность первого полёта 173 суток.



Биография командира корабля #СоюзМС17 Сергея Рыжикова — https://t.co/HleP7f2b4C pic.twitter.com/3EZEC4E44O — РОСКОСМОС (@roscosmos) October 14, 2020

بالإضافة إلى رائدة فضاء "ناسا" كاثلين روبينز على متن محطة الفضاء الدولية، سيلتقي بهم رواد الفضاء الروس أناتولي إيفانيشين وإيفان واغنر ورائد الفضاء الأمريكي كريس كاسيدي، الذي سيعود إلى الأرض في 22 أكتوبر/تشرين الأول.