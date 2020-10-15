العلماء يكشفون عن عوامل تساعد الأبقار على الاسترخاء

كشف العلماء عوامل مهمة تساعد الماشية على الاسترخاء، وذلك بعد الاضطرار لاستخدام التكنولوجيا للتواصل مع الحيوانات بسبب انتشار "كوفيد-19".

وقالت الخبيرة أنيكا لانج من جامعة الطب البيطري في فيينا: "تحب الماشية المداعبة مصحوبة بالكلام اللطيف"، وأضافت: "في وضع التجارب العلمية، يمكن استخدام تسجيل صوت بشري يتحدث بلطف لإرخاء الحيوانات، لأنه قد يكون من الصعب تكرار نفس العبارات بنفس الطريقة أثناء إقامة التجارب".

فاستخدام الصوت المسجل يعني خضوع كل تجربة لظروف متشابهة وهو مبدأ مهم للتجربة العلمية، بحسب ما نقلته مجلة "فرونتييرس سايكولوجي".

ومع ذلك، أراد فريق العلماء معرفة ما إذا كانت الأبقار تستجيب بشكل مختلف للصوت المسجل مقارنة بصوت الإنسان الذي يتحدث مع الحيوان مباشرة. وأشارت لانج: "تشير دراستنا إلى أن الحديث المباشر يريح حيواناتنا أكثر من الصوت البشري المسجل".

ولاحظ العلماء أن معدل ضربات القلب كان أعلى عندما تم التحدث مباشرة إلى الماشية، مما يشير إلى أنها كانت تستمتع بوقتها وبالنتيجة كانت أكثر استرخاء بعد الدردشة الحية.

وكشفت لانج أن الحيوانات تمد أعناقها عند الاسترخاء كما تفعل عندما تعتني ببعضها بعضا، بالإضافة إلى ذلك، يُعتقد أن وضع الأذنين قد يشير إلى الحالة المزاجية: يبدو أن الأذن المتدلية وموضع الأذن المنخفض مرتبطة بالاسترخاء".