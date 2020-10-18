فرط الحركة ونقص الانتباه... الأسباب وطرق العلاج

في خطوة تثقيفية، نشرت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأحد، عبر حسابها في "تويتر" ومنصتها التوعوية "عش بصحة"، إنفوجرافيك تعريفيا لاضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه.

وأوضحت الوزارة، بالتعاون مع الجمعية السعودية لاضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه "إشراق": أن اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط عبارة عن مجموعة من الأعراض السلوكية التي تشمل على عدم الانتباه وفرط النشاط والاندفاع.

وأشارت إلى أن هذه الاضطرابات تستمر بنسب عالية حتى عمر البالغين، موضحة أن التشخيص لهذا المرض ينحصر خلال الفترة العمرية بين 6 و12 عام.

تفهّم حالة طفلك المصاب بفرط الحركة وتشتت الانتباه جزء كبير من العلاج 👨‍👩‍👦‍👦 🧠#فرط_الحركة_وتشتت_الانتباه #ابدأ_بصحة pic.twitter.com/tnnFoKjadm — عش بصحة (@LiveWellMOH) October 18, 2020

​وعن أسباب هذا المرض، بينت أن غالبية الأسباب تعود للعوامل الوراثية ويقتصر علاجها على الدعم التثقيفي للآباء والمصاب.

وفيما يتعلق بالعلاج أوضحت الوزارة أنه يكون بالتدخل الدوائي والمعالجات النفسية عند الضرورة.