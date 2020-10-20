وجبات خفيفة غير مضرة قبل النوم

تحدث الطبيب الروسي، فلاديمير زايتسيف، في مقابلة مع بوابة المعلومات New Inform يوم الاثنين 19 أكتوبر/تشرين الأول، عن المنتجات التي يمكن تناولها قبل النوم دون الإضرار بالصحة.

قال: "لا يجب أن تأكل قبل النوم إلا إذا كنت تعاني من آلام في المعدة وتدرك أن مثل هذا الألم المؤلم يمكن أن يسبب التهاب المعدة".

للحصول على وجبة خفيفة صحية، وفقًا للمتخصص، يجب أن يكون لديك دائمًا خضار في الثلاجة: الخس والكرفس والسبانخ. كما يسمح بالجزر والتفاح والتمر المجفف بكميات صغيرة.

من الأفضل تناول الطعام مع شرب القليل من الماء والشاي العشبي المهدئ. لا ينصح زايتسيف بشرب الحليب.

كما ينصح الطبيب بعدم تناول اللحوم والحلويات. هذا الأخير مشبع بالكربوهيدرات، والأول من الصعب هضمه.