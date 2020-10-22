تحديث "واتسآب" يتيح تشغيل مكالمات صوتية وفيديو عبر "الويب"

كشفت تقارير صحفية عالمية أن تطبيق التراسل الفوري الأشهر في العالم "واتسآب"، يستعد لتشغيل تقنيات مكالمات الصوت والفيديو، عبر إصدار "الويب".

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "9 تو 5 غوغل" التقني المتخصص، أن تلك التقنيات الجديدة لا تزال قيد التطوير.

وأشار التقرير إلى تقنيات تشكيل المكالمات الصوتية والفيديو عبر إصدار الويب من واتسآب، ستكون متاحة عبر نسخة "بيتا" التجريبية.

ومن المتوقع أن يدعم تطبيق "واتسآب" قريبا تلك التقنيات قبل نهاية العام الجاري.

وستظهر مكالمات الفيديو والصوت عبر "واتسآب ويب"، من خلال نافذة منفصلة بحيث يمكن للمستخدم قبول المكالمة أو رفضها.

وستظهر أيضا باقي رسائل المستخدمين من خلال نافذة صغيرة أخرى.

📞 WhatsApp Web 2.2043.7: what’s new?



• More details and screenshots for Voice and Video Calls, from WhatsApp Web!

• WhatsApp has also added a "BETA" label, suggesting to offer Calls from WhatsApp Web soon!https://t.co/kkk9Oq5Mqx



NOTE: This feature will be enabled soon. — WABetaInfo (@WABetaInfo) October 19, 2020

​ووعدت إدارة "واتسآب" أن يتم دعم تقنيات المكالمات الجماعية الصوتية والمرئية قريبا عبر إصدار "الويب" أيضا.