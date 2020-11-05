قاعدة التشخيص السريري للتمييز بين البكتيريا والتهاب السحايا العقيم

أجرت مجموعة علماء بالتعاون مع مجموعة التهاب السحايا التابعة للجمعية الإسبانية لطوارئ الأطفال دراسة علمية نشرتها على موقع "pediatrics"، وتساعد المؤشرات الحيوية الجديدة مثل البروكالسيتونين والبروتين التفاعلي "C" في تصميم أداة دقيقة تستخدم لتحديد الأطفال المصابين بكثرة الخلايا في خطر منخفض أو مرتفع للإصابة بالتهاب السحايا الجرثومي.

وقالت الدراسة: "يعد التهاب السحايا الجرثومي الحاد عدوى مهددة للحياة ويحتاج إلى معالجة من نوعية عاجلة. وإنه أكثر إمراضية لكن لحسن الحظ أقل تواترا من التهاب السحايا الفيروسي".

Clinical Prediction Rule for Distinguishing Bacterial From Aseptic Meningitis https://t.co/EzSkS6K0ll — Andrea Mariani (@mrnndr) November 4, 2020

​وهدفت هذه الدراسة إلى تقييم دور طليعة الكالسيتونين المصلية في تشخيص التهاب السحايا القيحي لدى الأطفال، ومدى كفاءته في التشخيص التفريقي بين التهاب السحايا الجرثومي والتهاب السحايا العقيم.

وتضمنت هذه الدراسة: "إدراج أطفال تتراوح أعمارهم بين 29 يوما و14 عاما مصابين بالتهاب السحايا تم إدخالهم في 25 قسما للطوارئ الإسبانية. تم استخدام مجموعة بأثر رجعي من بين عامي 2011 و 2016 كمجموعة اشتقاق، وتم استخدام الفوج المرتقب الذي تم تجنيده خلال عامي 2017 و 2018 كمجموعة التحقق". وتعتبر هذه عينة الدراسة.