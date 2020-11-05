إجراء أول عملية جراحية باستخدام روبوت دافنشي في روسيا... صور

أجريت أول عملية جراحية بمساعدة أحدث نظام جراحي روبوتي "دافينشي" في 2 نوفمبر/تشرين الثاني، في سانت بطرسبورغ.

وأشرف على العملية نائب كبير الأطباء في مستشفى سانت بطرسبورغ رقم 40، دميتري غلاديشيف: "هذا جيل جديد من روبوت دافنشي، وهو نوع ثوري حقًا. ويتيح لك أداء العمليات بشكل أسرع وأكثر دقة وبأقصى قدر من الدقة للعمل مع الأدوات المبتكرة".

© Sputnik . Vladimir Astapkovich عملية جراحية بمساعدة الروبوت "الجراح الآلي دا فينشي" في مستشفى رقم 50 في موسكو

وتم إجراء العملية الجراحية باستخدام الأذرع الروبوتية الأربعة الموصولة مع كاميرا بصورة ثلاثية الأبعاد.

© Sputnik . Vladimir Astapkovich عملية جراحية بمساعدة الروبوت "الجراح الآلي دا فينشي" في مستشفى رقم 50 في موسكو

وأشار الطبيب: "حركات الروبوت تكرر تمامًا حركات يدي الجراح في الأماكن التي يصعب الوصول إليها. ويتحكم الجراح بالعديد من الأذرع، مما يجعل من الممكن العمل كما لو كان لديه أربعة أيادي".

© Sputnik . Vitaliy Ankov عملية جراحية بمساعدة الروبوت "الجراح الآلي دا فينشي"

وأوضح أن حركات الجراح بديهية، والصورة ثلاثية الأبعاد تعطي الانطباع بأن الجراح يجري العملية بيديه. وبمساعدة دافنشي، سيكون من الممكن توسيع نطاق العمليات الجراحية، وستصبح العمليات نفسها أقل صدمة. وهكذا، يستعد ثلاثة مرضى خضعوا لعمليات الأورام الأسبوع الماضي الخروج من المستشفى.

في سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة الإماراتية عن "إنجاز طبي جديد، يضاف إلى سلسلة الإنجازات الصحية للوزارة"، بنجاح الروبوت "دافنشي"، بإتمام 3 عمليات جراحية.