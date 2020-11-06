علماء الفلك يكتشفون جزءا من القمر يدور حول المريخ

اكتشف علماء الفلك الأيرلنديون أن كويكبا يدور حول المريخ، من المحتمل أن يكون جزءًا قد انفصل عن القمر.

صنف العلماء الكويكب 101429 على أنه من كويكبات طروادة، أي الأجرام السماوية الصغيرة المحاصرة في مناطق جاذبية متوازنة في المدارات القريبة من الشمس للكواكب، ما يسمى بنقاط لاغرانج. تقع على بعد 60 درجة أمام وخلف الكواكب.

حتى الآن، تم تحديد 7681 كويكبًا في النظام الشمسي، منها 7642 كويكبًا في مدار كوكب المشتري. في الوقت نفسه، لدى المريخ، كما قال علماء الفلك، تسعة "أحصنة طروادة".

وهكذا، قرر العلماء الأيرلنديون معرفة سبب احتلال الكويكب 101429 موقعًا منعزلاً. لهذا الغرض، استخدم المتخصصون مطيافًا خاصًا مثبتًا على تلسكوب طوله ثمانية أمتار في تشيلي.

قارن العلماء أطياف الانعكاس البالغة 101.429 وكويكبات من عائلة يوريكا ووجدوا اختلافات طيفية واضحة، مما يشير إلى تركيبة مختلفة. خلص الخبراء إلى أن الطيف 101429 كان مشابهًا لطيف القمر، وفقًا لمجلة إيكاروس.

وبالتالي، اقترح الباحثون أن 101429 قد يمثل جزءًا قديمًا من القشرة الصلبة الأصلية للقمر.

من أجل التوصل إلى استنتاج نهائي فيما يتعلق بأصل الكويكب، من الضروري مواصلة الرصد بمساعدة أجهزة قياس الطيف الأكثر قوة.