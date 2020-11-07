العثور على ظروف لأشكال حياة غير عادية على قمر زحل

عثر العلماء على جزيء من كربون " السيكلوبروبينيليدين" (Cyclopropenylidene) في الغلاف الجوي لقمر زحل "تيتان". ووفقا لهم، فإن هذا الجزيء ضروري من أجل ظهور الحياة.

ويشار إلى أن "تيتان" لطالما جذب انتباه العلماء، لأنه المكان الوحيد في النظام الشمسي حيث يوجد سائل مستقر على سطحه. ويحتوي الكوكب على بحار كاملة مليئة بالميثان والإيثان بدلاً من الماء.

وقام العلماء، الذين يستخدمون مجمع التلسكوب الراديوي " ALMA" بفحص الطيف البصري لقمر زحل، للتعرف على التركيب الكيميائي لغلافه الجوي.

وبعد الحصول على البيانات، تبين وجود كربون السيكلوبروبينيليدين، حيث لم يتوعوا وجوده لأنه من المفترض أن يتفكك في الغلاف الجوي الدافئ لتيتان، وفق موقع "universetoday".

وقالت، روزالي لوبيز، الخبيرة في مختبر الدفع النفاث التابع لوكالة "ناسا": "نحن نحاول أن نفهم ما إذا كان الكوكب مأهولًا ومعرفة العناصر من الغلاف الجوي التي تصل إلى السطح".