تحذير من 5 أطعمة ومشروبات عند اتباع "الدايت"

كشف خبراء في مجال الصحة عن قائمة بالأطعمة والمشروبات الممنوعة عند اتباع نظام غذائي صحي.

وشملت القائمة التي نشرها موقع "هليث لاين" 5 أنواع من الأطعمة، والتي قد تفسد النظام الغذائي، وهي:

- السكريات

أكد الباحثون أن المنتجات الغذائية الغنية بالسكريات، كالحلوى والمشروبات الغازية، ترفع فرص الإصابة بالسمنة المفرطة والسكري من النوع الثاني.

- الدهون المتحولة

الدهون المشبعة مثل الوجبات السريعة والمقليات، تسبب ارتفاع نسبة الكوليسترول الضار في الدم، الأمر الذي يزيد من فرص الإصابة بأمراض القلب.

- الكربوهيدرات البسيطة

توجد في المخبوزات والأرز الأبيض، وتسبب مخاطر جسيمة للصحة العامة، لأنها تؤدي إلى اضطرابات في مستويات السكر بالدم عند تناولها، الأمر الذي يزيد الوزن وقد يسبب الإصابة بالسكري.

- الزيوت النباتية

ينصح الخبراء بالزيوت الطبيعية، كزيت الزيتون، بشرط ألا يتم تعريضها لحرارة عالية، لأن وصولها لمرحلة الغليان قد يحول عناصرها إلى مواد مؤكسدة تسبب التسمم عند تناولها.

- المنتجات المصنعة

وجد الخبراء أن مبيض القهوة والزبادي بالفواكه والمقبلات بشتى أنواعه، تحتوي على نسبة عالية من السكريات الضارة.