لحماية المحادثات..."زووم" تطلق ميزة تنبيه الاجتماعات المعرضة للخطر عبر منصتها

أطلقت منصة مؤتمرات الفيديو عبر الإنترنت "زووم" ميزة جديدة تنبه المستخدمين إذا ما كانت اجتماعاتهم معرضة لخطر المقاطعة والتعطيل، أو للتطفل غير المرغوب من المتصيدين عبر الإنترنت.

وذكر موقع "تي في إنديا" الإخباري، اليوم الثلاثاء، أن شركة زووم دشنت هذه الميزة والتي أطلقت عليها اسم "زووم بومبينغ" أو"إشعار الاجتماع المعرض للخطر"، لمساعدة مستخدمي منصتها على تحديد الاجتماعات والتي قد تكون عرضة للتعطيل.

وأضافت: "إذا تم نشر اجتماع معين عدة مرات تقريبا أو باستخدام علامات هاشتاغ معطلة معروفة، قد نبلّغ المستخدم بها على أنها معرضة لخطر كبير بالتعطيل".

وتعمل الميزة الجديدة، من خلال فحص المشاركات العامة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمصادر العامة الأخرى عبر الإنترنت لروابط اجتماع زووم.