الصحة الروسية تذكر بعدم جدوى المضادات الحيوية في علاج كوفيد -19

لا يمكن علاج فيروس كورونا بالمضادات الحيوية إلا إذا كان هناك أيضا عدوى بكتيرية.

أكدت أوكسانا درابكينا، كبيرة الأطباء في وزارة الصحة الروسية أنه لا فائدة من علاج عدوى فيروس كورونا الجديد بالمضادات الحيوية، بل على العكس قد يكون له عواقب وخيمة.

ودعت إلى إجراء فحص شامل لجميع الوصفات الطبية التي تشمل استخدام المضادات الحيوية كوسيلة لعلاج الأمراض الفيروسية.

وقالت: "المضادات الحيوية ليست مناسبة لعلاج الفيروس، لأنها ليست علاجًا للعدوى الفيروسية. تناولها مبرر فقط في حالة الالتهاب البكتيري أو المضاعفات"، بحسب قناة "زفيزدا" الروسية.

وأكدت الخبيرة أن المضادات الحيوية يجب أن يصفها الطبيب فقط. فالعلاج الذاتي يمكن أن يكون خطرا على الصحة.

وأشارت إلى أن "توصيات خبراء وزارة الصحة واضحة: في حالة المرض الخفيف وغياب الالتهاب الجرثومي، وفي حالة عدم وجود تفاعل التهابي واضح، فإن تناول المضادات الحيوية ليس ضروريًا بل قد يكون خطيرًا، لأن هذه الأدوية لها موانع كثيرة".