ناسا: كويكب غني بالمعادن يقترب من الأرض

ذكرت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا)، اليوم الجمعة، أن كويكب (2000 WO107) يقترب من الأرض ويبلغ حجمه بين 370 و820 مترا مكعبا.

وأشارت الوكالة الفضائية الأمريكية أن الكويكب سيقترب من الأرض إلى حده الأقصى في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني وتعد هذه المسافة ضعف المسافة إلى القمر.

واعتبرت "ناسا" أن هذا الكويكب لا يشكل خطرا على كوكب الأرض ولا وجود لخطر محتمل بانحراف مساره خلال وجوده قريبا من كوكب الأرض.

وبحسب الوكالة فإن الكويكب يحتوي على معادن غنية منها النيكل والحديد والكوبالت وتقدر بنحو 17.4 مليار دولار.