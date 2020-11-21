فيتامينات تبطئ الشيخوخة

تحدث طبيب الأمراض الجلدية ستانيسلاف أركانيكوف عن الحاجة إلى الحصول على فيتامينات A و E و C من أجل منع الشيخوخة المبكرة والحفاظ على جمال البشرة وإطالة فترة الشباب قدر الإمكان.

ووفقا للخبير، يمكن الحصول على الفيتامينات عن طريق الكريمات.

وقال الطبيب، من الضروري تجديد إمدادات الفيتامينات فقط تحت إشراف أخصائي. سيساعدك الطبيب أيضا في اختيار أنسب كريم للوجه، والذي يوصي الخبراء باستخدامه بانتظام، وفقًا لتقارير aif.ru.

حذر أركانيكوف من أن أي وصفة يتم أخذها، مع مراعاة العمر والجنس والحالة الصحية لشخص معين. وأشار الطبيب أيضًا، من أجل زيادة متوسط ​​العمر المتوقع، يجب تناول الطعام بشكل صحيح، ومراقبة نظام العمل والراحة.