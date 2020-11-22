"هيا يا أبي"... تفاصيل الهجوم الذي يهدد خدمات العملاء المشفرة

وأوضح الخبراء، بحسب ما نشر في موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص أن هذا الهجوم الذي يحمل اسم "غو دادي" (هيا يا أبي) يتمكن من نقل الملكية والتحكم في نطاقات الويب الخاصة بخدمات العملاء المشفرة حول العالم.

ويشكل هذا الأمر تهديدا خطيرا على البيانات الخاصة بعملاء تلك الخدمات المفترض أنها محمية وسرية.

ويمكن لهجوم "غو دادي" أن يعطل المواقع بصورة كاملة وينقل بياناتها إلى الهاكرز.

ولم يتم تحديد عدد الشركات المصابة حول العالم حتى الآن بهذا الهجوم، بحسب ما نشرته شركة "كريبس أو سيكيورتي" للأمن السيبراني.

ولكن أبرز الشركات التي وقعت ضحية هذا الهجوم حتى الآن هي "ليكويد دوت كوم"، و"نايس هاش"، و"بيبوكس"، و"سليلوز"، و"واير إكس".

ووصف الخبراء ذلك الهجوم بأنه يتبع نمط هجمات "الهندسة الاجتماعية"، التي تسمح للمتطفلين بإجراء تغييرات غير مصرح بها على المجالات والحسابات، ما يمكنها من إجراء تغييرات عليها مثل إغلاق الحسابات مثلا.

وأثرت عملية اختراق البيانات تلك على أكثر من 28 ألف حساب مستضاف تقريبا، حتى الآن.