خبير: كورونا يمكن أن يتكاثر في الخلايا العصبية

قال سيرغي فوزنيسينسكي، الأستاذ المساعد في قسم الأمراض المعدية في جامعة الصداقة بين الشعوب، إن "COVID-19" يمكن أن يتكاثر نظريًا في خلايا الجهاز العصبي، ومع ذلك، لا يزال من السابق لأوانه الحديث عن أهمية هذه الظاهرة، حيث أن الفيروس يصيب الرئتين في المرضى الخاضعين للمراقبة.

وذكرت وسائل إعلام، في وقت سابق،، أن مجموعة من العلماء الأمريكيين توصلوا إلى استنتاج مفاده أنه من الممكن أن يتلاعب فيروس كورونا بوعي المصابين به قبل ظهور أعراض العدوى. هدف مسببات الأمراض، وفقًا للخبراء، هو زيادة معدل التكاثر الذاتي والانتشار والبقاء على قيد الحياة.

وقال لوكالة "سبوتنيك" معلقا على استنتاجات العلماء: "جميع فيروسات كورونا يمكن أن تتكاثر في خلايا مختلفة. خلايا الجهاز التنفسي، وخلايا طلائية في الجهاز الهضمي والخلايا العصبية. أي، نظريًا، لا يمكن استبعاد أن فيروس SARS-CoV-2 يمكن أن يتكاثر في خلايا الجهاز العصبي..".

كما أوضح اختصاصي الأمراض المعدية أنه في المرضى الذين تمت مراقبتهم، عادة ما تكون خلايا الجهاز التنفسي المتأثرة، "بشكل رئيسي خلايا القسم السفلي، أي في الرئتين".

وأشار فوزنيسينسكي إلى أنه "في الوقت الحالي لا يمكن القول إن عددًا كبيرًا من المرضى الذين توفوا لديهم كمية كبيرة من الفيروس في خلايا الجهاز العصبي. لذلك، في رأيي، إن هذه الاستنتاجات سابقة لأوانها إلى حد ما".