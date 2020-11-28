بريطانيا... واحدة من أقدم الأشجار غيرت جنسها

واحدة من أقدم الأشجار في بريطانيا غيرت جنسها - بعد 3000 عام.

موسكو - سبوتنيك. غيرت واحدة من أقدم الأشجار في ويلز، والتي تنمو في قرية صغيرة بالقرب من بريكون، بريطانيا، غيرت جنسها إلى أنثى، كما كتبت صحيفة "بريكون ورادنور إكسبرس المحلية".

وأصبح هذا واضحا عندما ظهر التوت على "شجرة الطقسوس" التي يبلغ عمرها حوالي ثلاثة آلاف عام، في وقت سابق كانت هذه الشجرة من فصيلة الذكور لها مخاريط صغيرة، والآن "الأنثوية" لها توت أحمر ساطع.

الشجرة "المتحولة جنسيا" تثير الحيرة في الأوساط العلمية.

One of Britain’s oldest trees has changed sex — after 3,000 years https://t.co/JpwALMRtZt — Brett : #FreeJulianAssange (@Jaccuse1) November 27, 2020

وقالت روبي هاريسون، المتحدثة باسم جمعية "وودلاند ترست الخيرية" لحماية الغابات، لصحيفة The Sun إن:

"هذا "التحول" يمكن أن يكون استجابة للتوتر أو التغيير البيئي".

وحدث شيء ممائل في بريطانيا في وقت سابق عندما، أعلن العالم البريطاني ماكس كولمان، وهو أخصائي في علم النبات، أن شجرة "زرنب فورتينغال" في منطقة بيرتشاير في وسط اسكتلندا، والتي صنفت طويلا على أنها من الأشجار المذكرة، نمت عليها ثمار توت مؤخرا، ما يدفع للاعتقاد أنها تقوم بتغيير جنسها.

الجدير بالذكر أن: "شجرة طقسوس توتي أو طقسوس أوروبي أو الزرنب أو الريحان الترجاني أو سرو تركستان، هو نوع من النباتات يتبع جنس الطقسوس من الفصيلة الطقسوسية".