الأطباء يكشفون عن إمكانية حدوث مشاكل في الذاكرة بعد كوفيد-19

أخبر أطباء الأعصاب قناة "إر بي كي" الروسية عن زيادة عدد المرضى الذين يعانون من شكاوى من ضعف الذاكرة، وتركيز الانتباه بعد الإصابة بفيروس كورونا.

أكد الجراح ومعالج إعادة التأهيل كونستانتين ليدوف أن عدد هذه الإفادات زاد في الخريف.

قال يفغيني سيردكين، رئيس قسم الأعصاب في المستشفى السريري المركزي رقم 1 التابع لخطوط السكك الحديدية الروسية: "فيما يتعلق بمشاكل التوجيه في الزمان والمكان، فضلاً عن ضعف الوظائف المعرفية بشكل عام، فإن هذا أمر شائع للأسف".

يسمي أطباء الأعصاب التوتر والخوف من بين الأسباب المحتملة لمثل هذه العواقب.

قال ألكسندر كوماروف، الطبيب في مركز دوفيري لإعادة التأهيل: "النقطة الثانية هي السمية العصبية (ضعف الحركة، الوظائف الحسية، الحالة العاطفية، الوظائف التكاملية للدماغ). تأثير الإصابة بفيروس كورونا".

يتم التأكيد على أن ضعف وظائف الرئة، والذي يظهر مع فيروس كورونا، يمكن أن يؤدي أيضًا إلى أمراض في الجهاز العصبي. لا تستطيع رئتا المريض الضعيفة أداء وظيفتها بشكل كامل وتزويد القشرة الدماغية بالأكسجين.

ينصح رستم غايفوتدينوف ، الأستاذ المساعد في قسم طب الأعصاب وجراحة الأعصاب، جامعة كي غي إم أو، بتجنب الإجهاد لمحاربة عواقب المرض، وتناول مجمعات الفيتامينات والمعادن التي تحتوي على نسبة عالية من فيتامينات ب والمغنيسيوم والزنك.