سعودي يبتكر تقنية جديدة للكشف عن كورونا خلال دقائق

تمكن سعودي من ابتكار تقنية جديدة للكشف عن فيروس كورونا، وتشخيص الفيروس في وقت قياسي دون استخدام تحليل "PCR".

وحصل هاني الحضرمي، وهو استشاري وأستاذ مشارك للتشخيص الجزيئي بجامعة الملك عبد العزيز، على براءة اختراع من الولايات المتحدة الأمريكية، بحسب صحيفة "عاجل" السعودية.

وبحسب المصدر ذاته، كتب الحضرمي بحسابه على "تويتر" أن هذا الإنجاز تم على أرض السعودية، دون الحاجة إلى أية مساعدة من الخارج.

وقال إن هذا الأمر سيعكس أثرًا كبيرًا على مكانة المملكة الدولية؛ حيث سيظهر أن أبناءها ومن خلال هذا الابتكار ساهموا كغيرهم من علماء الدول المتقدمة في إيجاد حلول مبتكرة للتشخيص والكشف عن فيروس كوفيد- 19.

وأهم ما يميز التقنية الجديدة التي ابتكرها الحضرمي هي أنها قليلة التكلفة مقارنةً بتحليل "PCR"، كذلك لا تحتاج لفريق طبي متخصص أو مختبرات متخصصة لإجرائها؛ ما يعكس سهولة استخدامها على جميع الأصعدة مثل المطارات وفحص الحجاج والمعتمرين في مكة والمدينة قبل دخولهم الى الحرمين بالإضافة الى أماكن التجمعات العامة.

في إنجاز عالمي يسجل ل #جامعة_الملك_عبدالعزيز تمكن د. هاني عبدالله الحضرمي بكلية العلوم الطبية التطبيقية من ابتكار تقنية جديدة لتشخيص والكشف عن فيروس كوفيد ١٩ بوقت قياسي وتم تسجيله كبراءة اختراع في مكتب براءات الاختراع الأمريكية.@mohe_sa @minister_moe_sa pic.twitter.com/TPrpSsxdqI — جامعة الملك عبدالعزيز (@kauweb) December 6, 2020

وقال الحضرمي "سوف تستبدل هذه التقنية الحاجة الى مختبرات وأجهزة متخصصة للكشف عن فيروس كوفيد-19 المستجد؛ حيث إنه يمكن حملها إلى الأماكن العامة والحصول على نتيجة الاختبار في دقائق معدودة؛ ما سيساعد بشكل كبير في السيطرة على الفيروس ومنع انتشاره من خلال التعرف على المصابين".

وأكد أنه حال تبني تصنيع هذه التقنية وإنتاجها على أعلى مستوى فسوف يحقق ذلك عائدا كبيرا على اقتصاد السعودية من خلال تصدير هذه التقنية إلى دول العالم.