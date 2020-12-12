طريقة لتدمير فيروس كورونا في دقيقتين

وتم تأكيد النتائج المعملية في التجارب السريرية التي شملت 260 مريضا بفيروس كورونا استخدموا معجون الأسنان وغسول الفم.

يذكر أن وباء الفيروس التاجي اجتاح العالم بأسره تقريبا، وأصيب حوالي 69.5 مليون شخص توفي منهم 1.6 مليون، وسجلت معظم حالات الإصابة في الولايات المتحدة ، الهند والبرازيل.

وفي روسيا، أصيب أكثر من 2.6 مليون شخص بالفيروس، تعافى منهم ما يقرب من 2.1 مليون، أكثر من 46 ألف شخص سقطوا ضحايا للعدوى.