أفضل نظام غذائي للحماية من فيروس كورونا

تشير دراسة جديدة إلى أن النظام الغذائي المعروف بالحمية الكيتونية، أو الكيتو دايت، قد يكون مفيدا في هذا المجال بعد ثبوت مقدرته الكبيرة على خفض كتلة الدهون والآثار المضادة للالتهابات والمناعة، وبالتالي تحسن صحة القلب والأوعية الدموية.

وتوصل العلماء إلى استنتاج مفاده أن النظام الغذائي الكيتون يقلل من خطر الإصابة بـ (COVID-19)، ويمكن للنظام الغذائي أن يحمي من الأعراض الحادة للإصابة، وفقا لصحيفة "Times of India".

ويلاحظ الخبراء أن: "المحتوى المنخفض من الكربوهيدرات في النظام الغذائي يقلل من نسبة الدهون والكوليسترول "الضار" في الجسم ، كما يعمل على استقرار مستويات السكر في الدم".

Think twice before you take to keto - Times of India https://t.co/cVkHAndhdv — Weight Loss Success (@SennaSimama) October 11, 2020

وقد أظهرت التجارب أن: