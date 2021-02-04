علماء يقدمون نظرية جديدة لتفسير حدوث ظاهرة غامضة على المريخ

في وقت سابق، اقترح العلماء، أن تدفقات المخلفات السائلة أو التدفقات الحبيبية الجافة تسببت في الانهيار الأرضي على المريخ. لكن لم تستطع هذه الاقتراحات شرح بعض الظواهر الموسمية على كوكب المريخ.

ويرى العلماء في النظرية الجديدة، أن ذوبان الجليد في الحطام الصخري القريب من السطح يتسبب في تغيرات سطحية تجعله عرضة للعواصف الترابية والرياح. ما يؤدي إلى ظهور أو توسع خطوط المنحدرات المتكررة على سطح المريخ.

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A team of researchers led by SETI Institute Senior Research Scientist Janice Bishop, a member of the SETI Institute NASA Astrobiology Institute (NAI) team, has come up with a theory about what is causing landslides on the surface of Mars. pic.twitter.com/f9AL8oHUZX — The SETI Institute (@SETIInstitute) February 3, 2021

بالإضافة إلى ذلك، يعتقد العلماء، أن الطبقات الرقيقة من الجليد الذائب هي نتيجة للتفاعلات بين جليد المياه الجوفية وأملاح الكلور والكبريتات، التي تخلق سائلًا طينيًا يؤدي إلى حفر المجاري والسقوط الصخري والتدفق الأرضي.

وتُظهر بيانات التجربة العلمية المأخوذة باستخدام مركبة استكشاف المريخ المدارية "MRO"، أن خطوط المنحدرات المتكررة على سطح المريخ تقع على المنحدرات، التي تواجه الشمس.

ووجدت دراسات سابقة، أن ظهور خطوط المنحدرات المتكررة مرتبطة بأملاح الكلور ولاحظت أنها توجد في المناطق ذات المحتوى العالي من الكبريتات. ويوسع البحث الجديد هذه المعتقدات، وتظهر أن تفاعل الأملاح أو المياه الجوفية مع الجبس (مادة صلبة مكونة من ثنائي هيدرات كبريتات الكالسيوم) تسبب الاضطرابات على السطح بما في ذلك الانهيارات الأرضية والسقوط الصخري.