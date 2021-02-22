فيديو مسرب يكشف خطط سامسونغ السرية لهزيمة "أبل"

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص أن سامسونغ تنوي تطوير نظارات جديدة قابلة لارتداء باستخدام تقنيات الواقع الافتراضي والمعزز، والتي تنوي من خلالها التفوق على أي أجهزة منافسة لأبل أو مايكروسوفت.
R&D Vision Concept ? https://t.co/JYQmy850K9
— WalkingCat (@_h0x0d_) February 21, 2021
وتقدم سامسونغ في ذلك المقطع رؤية مختلفة لاستخدام نظارات الواقع المعزز، حيث تنوي أن تكون تلك النظارات بسعر زهيد يسمح باستخدامها فئات الدخل المتوسطة.
كما ستسمح نظارات سامسونغ للواقع المعزز بمشاهدة الأفلام أو محادثة الفيديو ثلاثية الأبعاد أو إجراء اجتماعات العمل بالتقنية ثلاثية الأبعاد.
وتتبنى سامسونغ في هذا المجال نظام "الحوسبة القابلة للارتداء"، والتي يمكن من خلالها لنظارات الواقع المعزز أن تساعد في العمل، من خلال إجراء مكالمات ثلاثية الأبعاد، أو تصميم أماكن معينة بتقنيات فائقة الدقة.
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