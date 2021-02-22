فيديو مسرب يكشف خطط سامسونغ السرية لهزيمة "أبل"

كشفت تقارير صحفية عالمية أن مقطع فيديو مسرب يكشف خطط شركة سامسونغ الكورية الجنوبية السرية، من أجل هزيمة منافستها "أبل" الأمريكية في أحد أبرز المجالات التي تنوي "أبل" السيطرة عليها في سوق الأجهزة الذكية.

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص أن سامسونغ تنوي تطوير نظارات جديدة قابلة لارتداء باستخدام تقنيات الواقع الافتراضي والمعزز، والتي تنوي من خلالها التفوق على أي أجهزة منافسة لأبل أو مايكروسوفت.

​وتقدم سامسونغ في ذلك المقطع رؤية مختلفة لاستخدام نظارات الواقع المعزز، حيث تنوي أن تكون تلك النظارات بسعر زهيد يسمح باستخدامها فئات الدخل المتوسطة.

كما ستسمح نظارات سامسونغ للواقع المعزز بمشاهدة الأفلام أو محادثة الفيديو ثلاثية الأبعاد أو إجراء اجتماعات العمل بالتقنية ثلاثية الأبعاد.

وتتبنى سامسونغ في هذا المجال نظام "الحوسبة القابلة للارتداء"، والتي يمكن من خلالها لنظارات الواقع المعزز أن تساعد في العمل، من خلال إجراء مكالمات ثلاثية الأبعاد، أو تصميم أماكن معينة بتقنيات فائقة الدقة.