علماء أمريكيون يكتشفون خاصية غير متوقعة للشوكولاتة

يمكن أن يكون للشوكولاتة تأثير إيجابي على نظام القلب والأوعية الدموية للإنسان. تم التوصل إلى هذا الاستنتاج من قبل علماء من الكلية الأمريكية للطب بايلور، نُشرت الدراسة في مجلة European Journal of Preventive Cardiology.

وحلل الخبراء بيانات 300 ألف مريض ووجدوا صلة بين تناول الشوكولاتة ووجود أمراض للشريان التاجي. اتضح أن الأشخاص الذين تناولوا الشوكولاتة مرة واحدة على الأقل في الأسبوع كانوا أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب التاجية بنسبة 8 في المائة مقارنة بالآخرين.

يعزو الباحثون الفوائد الصحية للشوكولاتة إلى وجود حمض دهني وفلافونويد وبوليفينول فيها، وهي عناصر تقوي القلب وتزيد من مستوى الكوليسترول "الجيد".

أشار العلماء إلى أن تناول الشوكولاتة يجب أن يكون بكميات صغيرة فقط، لأن الإفراط في تناولها قد يهدد بتطور السمنة ومرض السكري من النوع 2.