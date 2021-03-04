مستخدمو بريد "جيميل" يلاحظون ظهور عيب تقني "مزعج"

لاحظ عدد كبير من مستخدمي البريد الإلكتروني التابع لشركة "غوغل" الأمريكية "جيميل" ظهور عيب تقني وصفوه بـ"المزعج".

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص أن مستخدمي "جيميل" واجهوا مشكلة كبيرة في استخدام الرموز التعبيرية "إيموجي"، حيث تظهر بالنسبة لهم بطريقة مختلفة عما يرغبون بها.

وأكد الموقع أن هذا العيب يظهر بصورة واضحة وجلية، لمستخدمي "جيميل" عبر إصدار "الويب"، حيث بدت الرموز التعبيرية على الرسائل بشكل "مربعات غريبة".

وقال عدد من خبراء الأمن السيبراني إن هذا العيب يبدو أنه يرجع إلى قصور في تحديث فريق "جيميل" لترجمات الرموز التعبيرية الجديدة.

ولم تعلن غوغل حتى الآن بطبيعة هذا العيب التقني، ولا التوقيت الذي ستطرح فيه تحديثا يصلحه.