العثور على جزء من كوكب أقدم من الأرض في الصحراء الكبرى في الجزائر

النيزك "Erg Chech 002"، الذي تم العثور عليه في الصحراء الكبرى بالجزائر العام الماضي، هو جزء من كوكب أولي. توصل العلماء إلى هذا الاستنتاج بعد إجراء دراسة على النيزك.

على وجه الخصوص، كما جاء في نتائج العمل العلمي المنشور في مجلة Proceedings of the National Academy of Sciences، هذا الجزء أقدم من الأرض، يبلغ عمر (Erg Chech 002) 4.6 مليار سنة.

وفقًا للعلماء، بدأ الكوكب الأولي في التكون من سحابة من الغاز والغبار، ولكن بعد ذلك تم تجزئته أو امتصاصه بواسطة الكواكب الأكبر في النظام الشمسي البدائي، مثل الأرض أو عطارد أو المريخ.

قام الباحثون بقيادة عالم الكيمياء الجيولوجية جان أليكس بارات من جامعة ويست بريتاني في فرنسا بتحليل النيزك كيميائيًا وحددوا على أنه خرج من خزان الصهارة، المنصهرة جزئيًا في قشرة الكوكب الأم. تتكون القشرة الأم لـ Erg Chech 002 من أنديسايت غني بالسيليكا.