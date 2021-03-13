طبيب يخبر ماذا نأكل قبل الإفطار لإنقاص الوزن بسرعة

غالبا ما يبدأ الأشخاص الذين يحاولون إنقاص الوزن في تقليل وجبات الطعام. نتيجة لذلك، معظم أولئك الذين يرغبون في إنقاص الوزن، يفرطون في تناول الطعام أحيانا. ومع ذلك، هناك منتج يمكنه جعلك تشعر بالشبع قبل الأكل.

وفقًا للطبيب وخبير التغذية أليكسي كوفالكوف، يجب أن يبدأ الصباح بالنخالة. قال المختص على قناته على موقع يوتيوب، فإنها تنتفخ في المعدة وتعطي الشعور بالشبع.

وقال كوفالوف: "تناول حفنة من النخالة وشرب الماء بعدها. سوف يمنحك الشعور بالشبع، وسوف تأكل بالفعل أقل بكثير ولن تأكل أكثر من اللازم".

بالنسبة للعشاء، وفقًا لأخصائي التغذية، من الأفضل تناول اللحوم أو السمك مع الخضار. إن الكفير قبل النوم ليس مفيدًا كما هو شائع.