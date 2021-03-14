العثور على نيزك عمره مليار عام في الصحراء الكبرى

قال باحثون إن الكوكب الأولي الذي من المحتمل أن يكون قد ولّد النيزك المعني في هذا المنشور إما تحطم في تصادم مع بعض الأجسام الصخرية الأخرى أو امتصه كوكب آخر منذ دهور.

قد يكون نيزك قديم تم اكتشافه في الصحراء الكبرى، وفقًا لتقارير "لايف ياينس".

أثبت العلماء أن النيزك، تشكل من خلال عملية بركانية مما يشير إلى أنه ربما كان جزءًا من قشرة كوكب أولي.

أيضًا، قرر الفريق العلمي، بقيادة عالم الكيمياء الجيولوجية جان أليكس بارات من جامعة ويسترن بريتاني، إلى أن "الانحلال الإشعاعي لنظائر الألمنيوم والمغنيسيوم قد تبلور منذ حوالي 4.565 مليار سنة".

وكتب العلماء: "هذا النيزك هو أقدم الصخور البركانية التي تم تحليلها وغطت أقدم الكواكب الأولية".

وأضاف العلماء، بحسب ما نقلته لايف ساينس، أن "بقايا القشرة الأنديزية البدائية ليست نادرة فقط في سجل النيزك، ولكنها أيضًا نادرة اليوم في حزام الكويكبات".