بعد حرب غزة... علماء إسرائيليون يكشفون عن مكمل طبيعي لعلاج القلق

توصلت دراسة علمية جديدة إلى مكمل غذائي طبيعي يمكن أن يستخدم في علاج الشعور بالقلق.

وبحسب صحيفة "جيروزاليم بوست"، أجرى الدراسة علماء إسرائيليون في معهد "وايزمان" للعلوم.

وأظهرت الدراسة أن مادة "بيتا سيتوستيرول"، تقلل الشعور بالقلق لدى فئران التجارب.

وتبين أن هذه المادة تنتج هذا التأثير بمفردها أو بالمشاركة مع توليفة من مضادات الاكتئاب.

وأكثر ما يلفت الانتباه في نتائج الدراسة هو أن الفئران التي أعطيت بيتا سيتوستيرول لم تظهر أي أثر من الآثار الجانبية المرتبطة بالأدوية المضادة للقلق.

ويأتي الكشف عن نتائج الدراسة عقب المواجهات الحربية بين إسرائيل وقطاع غزة والتي أصابت الكثير من الإسرائيليين بالفزع.

وأنهى وقف لإطلاق النار بدأ أمس الجمعة وتوسطت مصر بشأنه قتالا دام 11 يوما وشن الجيش الإسرائيلي خلاله ضربات جوية على قطاع غزة.

وقال مسؤولون طبيون إن 13 شخصا قُتلوا في إسرائيل جراء الصراع الذي قال الجيش الإسرائيلي إن حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" وغيرهما من الفصائل أطلقت خلاله حوالي 4350 صاروخا على إسرائيل.