طبيب مصري: 100 حبة من بذور هذه الفاكهة كافية لإنهاء حياة الإنسان في ثوان

قال الدكتور محمد إيهاب فؤاد، رئيس قسم الأحياء في المركز القومي للبحوث في مصر، إن وكالة المعايير الغذائية البريطانية حذرت من أن 100 حبة من بذور المشمش كافية لإنهاء حياة الإنسان بمدة لا تتجاوز بضع ثوان.

وحسب فؤاد، " حذرت وكالة المعايير الغذائية البريطانية من أن 100 حبة أو 190 غراما من بذور المشمش كافية لإنهاء حياة الإنسان بمدة لا تتجاوز بضع ثوان، فيما تناول 40 غراماً من نواة اللوز المر تشكل جرعة قاتلة وسامة".

وأضاف أن "هذه البذور قد تكون ضارة أو سامة في حال تعرضها للرطوبة حيث تحدث تفاعلات كيميائية ما يؤدي إلى إطلاق حمض الهيدروسيانيك حيث يسبب التسمم"، موضحا أن الأشخاص الذين يتناولون بذور تلك الفاكهة يعرضون أنفسهم لخطر كبير، حيث تحتوى بذور المشمش واللوز النيئ أيضاً على مادة تتحول بعد هضمها إلى سيانيد الهيدروجين السام للغاية.

وكان فؤاد قد كشف مدى الخطر الذي تحتويه بذور بعض الفواكه، محذرا من تناولها لاحتوائها على حامض سام. وأوضح، في تصريحات مع "العربية.نت"، أن "نواة بعض الفواكه تحتوي على الهيدروسيانيك وهو حمض غير عضوي سائل عديم اللون وشديد السمية، ويطلق عليه اسم prussic acid".

وأضاف أن "الحمض موجود في بذور التفاح واللوز، وخصوصاً اللوز المر الذي يحتوي على كميات كبيرة نسبياً من سيانيد الهيدروجين، وهي أملاح حمض الهيدروسيانيك HCN".

كما أوضح أن "هذا الحمض موجود أيضا في بذور البرقوق والخوخ والمشمش وبشكل خاص في بذور اللوز الفاسد ويكون له طعم مر"، مشيراً إلى أن تناولها يسبب آلاماً في البطن وقد يؤدي للتسمم.