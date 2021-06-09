روسيا ضمن قائمة الدول الأكثر كفاءة في تكنولوجيا المعلومات

أظهر تقرير بحثي أن روسيا تعد واحدة من الدول العشر الأكثر كفاءة في تكنولوجيا المعلومات.

وبيَّن التقرير الصادر عن منصة كورسيرا التعليمية الدولية أن روسيا حلت في المرتبة التاسعة بين الدول العشر الأكثر كفاءة في مجال تكنولوجيا المعلومات.

وأتت قائمة الدول الأكثر كفاءة في هذا المجال على الشكل الآتي:

1 – سويسرا

2 – لوكسمبورغ

3 – النمسا

4 – اليابان

5 – ألمانيا

6 – بلجيكا

7 – السويد

8 – الدانمارك

9 – روسيا

10 – سنغافورة.

واعتمدت منصة كورسيرا على دراسة شملت 77 مليون شخص من المستفيدين من خدماتها التعليمية في أكثر من 100 بلد لتحديد قائمة الدول الأكثر كفاءة في مجال تقنية المعلومات.