العلماء الروس يكافحون التصحر

طوّر علماء روس في جامعة كالميتس آلة بذارة خاصة، بالإضافة إلى تقنيات لزراعة النباتات التي يمكن أن تساعد في مكافحة التصحر.

وبحسب تأكيدهم، سيسمح مشروع العلماء الطويل الأمد باستعادة الأراضي المتدهورة ويزودهم بزيادة كبيرة في الإنتاج، حسبما ذكرت الخدمة الصحفية للجامعة.

أفاد علماء من الجامعة أن المناخ والإدارة غير العقلانية للاقتصاد يؤديان إلى تدهور أراضي الأعلاف وانخفاض التنوع النباتي في المناطق القاحلة. نتيجة لذلك، تنخفض إنتاجية المراعي والأراضي الصالحة للزراعة بشكل حاد، وكذلك تتشكل الرمال المتحركة المفتوحة، وتحدث العواصف الترابية.

© Photo / Kalmyk State University مكافحة التصحر على الطريقة الروسية

تتمثل إحدى المشكلات الرئيسية التي تعرقل التحسين الواسع النطاق للتربة المتدهورة في نقص بذور نباتات الأعلاف. إن مجموعاتها البرية، التي تعد المصدر الرئيسي للحصاد، غير قادرة على توفير الحجم المطلوب من البذور ذات الجودة القياسية. يهدف مشروع جديد واسع النطاق للمهندسين الزراعيين إلى حل هذه المشكلة.

وقال عميد كلية الهندسة والتكنولوجيا في الجامعة فاليري إيفيف إن ظهور الصحاري وتدهور التربة يحدث بسرعة كبيرة، لذا فإن تطوير وتنفيذ نظام لإنتاج البذور الصناعية لنباتات العلف مهمة ملحة.

إن الخبرة التي اكتسبها المتخصصون في الجامعة ستكون مفيدة للمهندسين الزراعيين من العديد من البلدان، بما في ذلك كازاخستان وتركمانستان وأوزبكستان ومنغوليا وغيرها، والعلماء على يقين من هذا. في الجامعة، تم افتتاح مركز إنتاج بذور محاصيل العلف النباتية، أي النباتات التي تعمل على تحسين جودة التربة. يقوم المركز بتربية أصناف جديدة تتكيف مع الزراعة الصناعية.

وفقًا لحسابات العلماء، سيؤدي تنفيذ المشروع إلى رفع الناتج الإجمالي للأعلاف من كل هكتار من المراعي المستعادة إلى 2 طن ، وزيادة إجمالي اللحوم - ما يصل إلى 650 طنًا من 5000 هكتار في الموسم.

غالبًا ما تسبب الآلات الزراعية التقليدية عند العمل مع المحاصيل القاحلة ضررًا خطيرًا للتربة والنباتات، لذلك يقوم علماء الجامعة أيضًا بتطوير تقنيات لزراعة نباتات علف نباتية باستخدام معدات صغيرة الحجم. بالإضافة إلى ذلك، يتم تطوير تقنيات التنظيف الميكانيكي ومعالجة البذور بنشاط.

© Photo / Kalmyk State University مكافحة التصحر على الطريقة الروسية

الحلول التي وجدها المتخصصون في الجامعة، حسب رأيهم، ستشكل أساس التكنولوجيا الصناعية العالمية لإنتاج بذور نباتات العلف.