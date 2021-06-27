تسجيل
13:15 GMT27 يونيو/ حزيران 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    سرطان الجلد

    البرص" يمكن أن يكون مفتاحا لعلاج سرطان الجلد"

    © AFP 2021 / JOE RAEDLE
    علوم
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/104350/67/1043506768_0:168:3000:1856_1200x675_80_0_0_22ece6385fbd5f2d58998ecddd81b8cd.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/science/202106271049374416-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B5-%D9%8A%D9%85%D9%83%D9%86-%D8%A3%D9%86-%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AD%D8%A7-%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC-%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%84%D8%AF/

    كشفت دراسة علمية جديدة أن عدد من السحالي الأليفة الصغيرة ‏ليمونية اللون، يمكن أن تكون سببا في علاج الكثير من المصابين ‏بسرطان الجلد.‏

    وأوضح الدراسة المنشور عبر موقع "بوبيولار ساينس" العلمي ‏المتخصص أن العلماء اكتشفوا رابطا بين تلك السحلية المنزلية ‏الصغيرة المعروفة باسم "أبو بريص" أو "البرص" وبين طبيعة ‏الإصابة بسرطان الجلد، وهو ما قد يكون مفتاحا للعلاج والوقاية ‏من هذا المرض القاتل.‏

    وياه بانجورا
    © Sputnik . KANDEEL
    السحرة أرادوا شرب دمه بسبب البرص...قصة شاب لمع نجمه في عالم الموضة
    وقال لونغوا غوا، عالم الوراثة في جامعة كاليفورنيا الأمريكية، إنهم ‏اكتشفوا أن حوالي 80% من حيوانات البرص المنزلية تواصل تطوير ‏أورام قزحية، ما يشير بصورة كبيرة لطبيعة الإصابة بسرطان الجلد ‏عند البشر.‏

    وحدد غوا وزملاؤه الجين المسؤول على الأرجح عن لون البرص ‏الليموني الشهير، والمسبب في إصابتهم بالأورام السرطانية، وهو ما ‏قد يمثل بابا رئيسيا في اكتشاف الجين المسؤول عن الإصابة ‏بسرطان الجلد لدى البشر.‏ ‏

    وحدد الخبراء طبيعة لون الجلد لدى البرص بواسطة تقنية ‏‏"ميلانوفوريز" الخلايا التي تنتج الميلانين، والتي تكون سببا في ‏ظهور الأورام السرطانية لديه، ليكتشفوا منها الجين المسؤول عن ‏ظهور الأورام.‏

    جين السرطان

    وللعثور على الجين أو الجينات المسؤولة عن تلوين جلد البرص، ‏قام غوا بالتعاون مع ليونيد كروغلياك، أستاذ الكيمياء الحيوية ‏وعلم الوراثة أيضا، في تحليل سجل قدمه مربو الزواحف، ‏يحوي معلومات عن ميزات جميع الأبراص بمستعمراتهم وكيف تترابط ‏جميعا مع بعضها البعض.‏

    وباستخدام هذا السجل، حدد الباحثون نمطًا للوراثة، ووجدوا أن ‏بعض الأبراص كانت تعاني من بقع قليلة على الظهر وأرجل صفراء، ‏وفي البعض الآخر كان اللون الأصفر ممتدا إلى رؤوسهم وذيولهم، ‏وهو ما يظهر تطور الورم ليصبح الجلد أكثر سماكة.

    ‏بينما كان هناك مجموعة أخيرة من الأبراص تحتوي على بقع جلد ‏النمر القياسية مع جلد لونه أصفر غامق محاط بها.

    ‏ وتكشف هذه الأنماط سمات وأنواع الأورام السرطانية، التي تعزى ‏كلها على الأرجح لجين واحد متحور، ويعمل هذا الجين المتحور ‏على تطور تلك البقع اللونية، التي تشبه بدورها انتشار الأورام ‏السرطانية في البشر.‏

    وفصل العلماء هذه المجموعات الثلاث من الأبراص، ثم قاموا ‏بتسلسل الحمض النووي ومقارنته، بحثا عن جين يطابق نمط ‏الوراثة المتوقع. ‏

    وبالفعل تمكن العلماء من تحديد المنطقة المشتبه بها من جينوم ‏أبو بريص ذو بقع النمر، وإنشاء قاعدة البيانات الجينية لمقارنة ‏تسلسل الجينات مع جينومات حيوانية أخرى تم تعيينها جيدًا. ‏

    ومن خلال مقارنات مع الدجاج والسحالي الخضراء والبشر، ‏استخرج العلماء جينا جديدا أطلقوا عليه اسم "إس بي آي إن تي ‏‏1"، والذي يتحور في الجسم ويؤدي إلى ظهور الأورام التي تؤدي إلى ‏الإصابة بسرطان الجلد.‏

    وتأكد بعد ذلك العلماء من مسؤولية جين "إس بي آي إن تي 1"، في ‏تطوير الأورام الميلانينية الجلدية، الذي يعتبر واحدا من أخطر ‏أشكال سرطان الجلد البشري.‏

    مفتاح سحري

    وقال كاريغ سويل، عالم الوراثة في جامعة "ماساتشوستس"، ‏والمتخصص في دراسة السرطان، إن تلك الدراسة مفتاحا سحريا ‏حقيقيا للقضاء على سرطان الجلد بصورة نهائية.

    وأوضح أن الخطوة التالية ينبغي أن تتمثل في تصنيع جين معدل ‏وراثيا مرتبط بذلك الجين المكتشف في أبو بريص، حتى يتمكن من ‏عكس عملية التحول الحادثة في الجلد، والتي تسبب ظهور الأورام ‏السرطانية، ومراقبة تأثير الجين المعدل وراثيا على نمو الأورام، ‏لتصحيح الطفرة الموجودة في هذا الجين.‏

    ويقول الباحثون إنه من الصعب اختبار ذلك الجين الجديد على ‏الأبراص، لذلك يمكن اختباره على حيوانات أخرى، لدراسة فعاليته ‏قبل بدء اختباره إكلنيكيا على البشر.‏ كما قال دوغ مينك، عالم الوراثة التطورية في جامعة جورجيا، إن ‏اختيار البرص بحد ذاته ثورة فكرية، لأنه ليست من ضمن ‏الحيوانات النمطية المستخدمة في دراسة العوامل الوراثية، لذلك ‏يمكن أن يكون ذلك الأمر واعدا بصورة كبيرة للقضاء على سرطان ‏الجلد.‏

    ويشير مينك إلى أن دراسة مجموعة متنوعة من الكائنات ‏الحية النموذجية أمر مهم لإحداث مقارنات بين الكثير من ‏الجينات الأخرى للحيوانات المختلفة، حتى تكون الدراسة ‏متكاملة، وتسمح بتطبيقها على البشر في وقت لاحق.‏

    انظر أيضا:

    الجلد البشري .. سلاح جديد ضد سرطان الدماغ
    خبراء يوضحون حقيقة تسبب الفياغرا في سرطان الجلد
    4 أسرار لا تعلمها عن سرطان الجلد...التعرض للشمس ليس قاتلا
    حل جديد لاكتشاف سرطان الجلد مبكرا
    وسيلة فعالة للوقاية من سرطان الجلد
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    في المعرض الدولي العسكري MILEX-2021 مينسك، بيلاروسيا
    أبرز أحداث الأسبوع في صور من "سبوتنيك"
    الجيش الألماني في أفغانستان
    الجيش الألماني يترك خلفه الكثير من البيرة في أفغانستان
    مشروع قناة اسطنبول
    مشروع قناة اسطنبول
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك