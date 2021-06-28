هل يمكن شرب القهوة في الطقس الحار

قالت آيات خاشيروفا، طبيبة القلب وخبيرة التغذية الروسية أنه عند شرب القهوة في الحرارة، يجب اتخاذ احتياطات معينة حتى لا تضر بصحتك.

ونصحت الطبيبة أنه أولا، يجب أن تأخذ في الاعتبار أن القهوة لها تأثير مدر للبول، وتعزز التخلص من السوائل من الجسم، وفي الحرارة، فإن الحفاظ على توازن الماء له أهمية خاصة.

وقالت خاشيروفا لوكالة "سبوتنيك" أن "القهوة تؤدي إلى الجفاف، لذلك ينصح بشرب كوب من الماء لكل كوب من القهوة".

بالنسبة لكمية القهوة التي يمكنك تحملها في الصيف، يجب أن تركز على شعورك في هذا الأمر. وفقا لها، إذا ظهر قلق بعد فنجان القهوة التالي، عدم انتظام دقات القلب، ثم يتم تجاوز القاعدة، ولكن من الأفضل عدم الوصول إلى مثل هذه الحالة.

وأضافت خاشيروفا، احذر من خلطات الصيف الشهيرة للقهوة مع المشروبات الأخرى. وأوضحت على سبيل المثال، أن الجمع بين القهوة ومشروب الطاقة يخلق ضغطًا إضافيًا على القلب.

وأشارت طبيبة القلب إلى أن "القهوة ومشروب الطاقة يمثلان عبئًا إضافيًا على القلب، وفي الحرارة، يعمل قلبنا في وضع مكثف إلى حد ما، وهذا يمكن أن يتسبب في عواقب غير مرغوب فيها على الجسم".

كما أشارت إلى ارتفاع نسبة السعرات الحرارية في القهوة مع عصير البرتقال.

وخلصت خاشيروفا إلى أن "مزيج القهوة مع العصير ليس ضارًا، ولكن عليك أن تتذكر أن عصير البرتقال الطازج يحتوي على كربوهيدرات سريعة. أي أننا في الواقع نضيف الفركتوز والسكر إلى القهوة، وهذا يضيف سعرات حرارية".