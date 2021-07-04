الأخطاء الرئيسية عند قياس ضغط الدم

وفقًا لمياسنيكوف، لا ينبغي إجراء القياسات على عجل أو بعد مجهود بدني. ستكون النتيجة غير صحيحة. بالإضافة إلى ذلك، فإن قياس الضغط بالتناوب على اليدين سيعطي صورة أكثر موضوعية من القياس من جهة واحدة.

وأشار إلى أنه من المهم أن نتذكر أن الوضع الصحيح هو جانب مهم للغاية عند أخذ القياسات. يجب أن يكون ظهر المريض مستقيماً وقت إجراء العملية، ويجب عدم تشبيك الساقين. قال الطبيب على قناة "روسيا 1"، إن الوضع غير الصحيح للساقين يمكن أن يزيد الضغط إلى عشرة ملليمترات من الزئبق.